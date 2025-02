Összejött a magyar mesterhármas: az egymást követő harmadik évben is az Európai Unió legkorruptabb tagállama lettünk a Transparency International korrupcióérzékelési listáján. A 100 pontos skálán elért 41 pontunk az eddigi legrosszabb magyar adat, egyben azt is jelenti, hogy az EU-n kívülről épp most előzött meg minket Albánia, Koszovó és Moldova.

A jelentés bemutatóján arról is szó esett, hogy a 2010-es években kimondottan sokáig kibírta a magyar gazdaság a korrupciót anélkül, hogy ez gazdasági visszaesést okozott volna, de ezeknek az időknek vége van. Most már százmilliárdokat veszít Magyarország azon, hogy az EU legkorruptabb állama.

— voting control —

Más lista is van, amiben Európa élén vagyunk: az infláció. Arra lehetett számítani, hogy januárban magasabb lesz a mutató, mint a korábbi pár hónapban, de az, hogy 5,5 százalékra ugrott, mindenkit meglepett, főleg úgy, hogy ezen belül az élelmiszerek 6 százalékkal drágultak. Az elemzők hidegzuhanyról, a megélhetési válságot idéző élelmiszerdrágulásról írtak, Nagy Márton pedig már közölte is, hogy a fogyasztóvédelemmel,és ha kell, akár árstoppal is beavatkozna, nem mintha az eddig működött volna. A KSH közzétette azt is, hogy idén milyen termékek alapján számolják ki az inflációt, a legfontosabb változás az, hogy most került be a közel ezer árut, illetve szolgáltatást felsoroló listába az első két fajta elektromos autó, valamint az online rendelés kiszállítási díja.

Fazekas István

A nagy infláció egyetlen kellemes mellékhatásaként a forint négyhavi csúcsára erősödött, hiszen egyre többen gondolják úgy, hogy valamikor év közben az MNB majd csökkenteni fogja az alapkamatot. Méghogy nincs minden rosszban valami jó! A korábbi évek nagy inflációjának tanulságait pedig Mohácsi Piroska közgazdász vonta le: ő arról beszélt, hogy a magas inflációjú években az eurózónán kívüli jegybanki politikának nem voltak előnyei, csakis hátrányai.

Nem örülhetünk más, a héten kiadott statisztikáknak sem: most derült ki, hogy az építőipar teljesítménye 2024-ben 0,4 százalékkal csökkent 2023-hoz képest, az ipar pedig úgy esett, hogy decemberben a járműgyártás 21, az akkuipar pedig 51 százalékot zuhant.

— voting control —

Telefonon beszélt Donald Trump Vlagyimir Putyinnal az orosz-ukrán háborúról, és egy olyan béketervvel állt ki a nyilvánosság elé, amely finoman szólva is nagyon jól jönne az orosz elnöknek. Miközben a világ többi politikusa azt figyeli, hogy mi lesz most, és hogy komolyan kihagyják-e az egészből Európát, vagy akár Ukrajnát is, az ukrán vezetők az országuk nyersanyagkincsével próbálják meggyőzni Trumpot, hogy érdemes velük is számolnia. A tőzsdéken pedig örülnek, már persze leginkább azok, akik szerint ha Putyin valamit megígér, akkor azt be is tartja.

Donald Trump ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

De az amerikai elnök közben folytatja a vámokkal kapcsolatos csapongását is – amelynek Magyarország is az egyik vesztese lehet –: most épp azt jelentette be, hogy áprilistól automatikusan akkora vámot vet ki az Egyesült Államok egy ország termékeire, amekkorát az az állam kivet az amerikai árukra. India azzal a lendülettel fejet is hajtott neki, de a világ sok más országával nem lesz ennyire egyszerű a dolga. Ahogy az amerikai iparral sem feltétlenül: a Ford vezére már figyelmeztetett, hogy sok költséget és sok káoszt hozhat nekik is a vámháború. Közben Trump az ESG-szabályozás miatt is fenyegeti Európát, az amerikai techszektor pedig tovább kérleli az új elnököt, hogy helyezze nyomás alá az EU-t, ne legyenek annyira szigorúak az itteni piac- és adatvédelmi szabályok – nem csoda, jól jönne nekik az európaiak milliárdokat érő adatvagyona.

Persze nekünk Európából nem ez jut elsőre eszünkbe az amerikai helyzetről, de fontos emlékezni, Trumpot nagyrészt azért választották meg, mert a Biden-kormányzat nem vitte eléggé le az inflációt.

— voting control —

A hét képe: a Tupperware ikonikus dobozai – a cég a teljes európai piacról, így Magyarországról is kivonul

Tupperware cég Belgiumban AFP / Belga MAG / Nicolas Maeterlinck

Van sikertörténet is a magyar gazdaságpolitikában, az EU friss (még 2022-ről szóló) adórésjelentése szerint a magyar állam majdnem az utolsó fillérig minden áfát be tudott szedni, 2,3 százalék híján minden beérkezett az államkasszába. A NAV rengeteg adatot lát, amelyek alapján hamarabb képes elkapni a csalni készülő vállalkozásokat, ahogy azoknak is gyorsabban szól, amelyeknél egyszerűen hibázik valaki.

Nem kevés pénzről van szó, mivel az effektív áfakulcs – amely már a kedvezményeket is figyelembe veszi – 21,6 százalékos, az EU második legmagasabbja. Így aztán csak az általános forgalmi adóból több bevétele van az államnak, mint a vállalkozások és a lakosság többi befizetéséből összesen.

— voting control —

És ha azt keressük, hol lehetne még fejleszteni a magyar gazdaságot, érdemes gondolni az üzleti szolgáltatószektorra. 2024 végén már 111 ezer embert foglalkoztattak ezek a cégek, 10 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, és a fejlesztéshez nem is kell nagy gyárakat építeni.

Munka egy gépgyárban Reviczky Zsolt

Magyarország igazi versenytársai azok az országok, amelyek hasonló vagy még alacsonyabb költségszint mellett képesek ugyanazt a szolgáltatási színvonalat kínálni, mint mi. Most tart az átalakulás: egyre kevésbé call centerként működnek az ilyen cégek, egyre inkább a tudásintenzív munkakörök a fontosak.

— voting control —

Tisztújítást hajtott végre az állam a saját felszámolócégében: indoklás nélkül hívták vissza Nagy László felszámolót a Nemzeti Reorganizációs Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának elnöki tisztéből. Úgy hírlik, Nagy Márton bizalomvesztésének az oka a dunaújvárosi vasmű dupla fiaskója volt.

A Dunai Vasmű Reviczky Zsolt

Utódja Mike Ferenc lett, aki korábban végelszámolóként működött közre abban, hogy a Quaestor-örökség egyik ékes darabja, a mátraházi Lifestyle Hotel előbb Mészáros, majd Tiborcz István érdekeltségébe vándoroljon, aki aztán tovább is adta. Persze az nem csoda, hogy a magyar gazdaságban mindenki ismer mindenkit, de azért arra megvan az esély, hogy a felszámolások haszonélvezői továbbra is kormányközeli üzleti körök lehetnek.

— voting control —

Többletbevételt remél a kormány az idénymunka szabályozásának szigorításától, de óriásiak lehetnek a károk. Július 1-jétől egy munkavállaló naptári évenként legfeljebb 120 napot dolgozhat ilyen keretek között, míg a jogszabály korábban munkáltatónként határozta meg a 120 napot, így mezőgazdasági cégek tömegei számolgathatnak most, honnan lesz elég idénymunkásuk.

Idénymunkások szüreten Túry Gergely

Mint kiderült, nemhogy társadalmi egyeztetést nem tartottak, az NGM még a többi minisztérium véleményét sem kérte ki. Pedig lett volna miről, a hírek szerint az Agrárminisztériumnál nagy a tanácstalanság, hogyan lehetne kezelni a szektor számára súlyos következményekkel járó módosítást.

— voting control —

Nyitóképünkön a Magyar Ügyészség egyik 2023-as fotója korrupciós ügyben.