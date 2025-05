Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"43db97b7-bc89-4085-b3de-83fbdd315718","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tünetek másfél éve jelentkeztek először, de sokáig nem tudták, hogy mi áll mögöttük.","shortLead":"A tünetek másfél éve jelentkeztek először, de sokáig nem tudták, hogy mi áll mögöttük.","id":"20250503_Lepra-Becs-betegseg-fertozes-bakterium-diagnozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43db97b7-bc89-4085-b3de-83fbdd315718.jpg","index":0,"item":"9692f22b-c223-4211-a711-f56cf977fe86","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_Lepra-Becs-betegseg-fertozes-bakterium-diagnozis","timestamp":"2025. május. 03. 11:03","title":"Leprával diagnosztizáltak egy férfit Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7577a9db-e2a7-4c1e-8811-875a3c7821c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Budapest a 110. helyen végzett, osztozva a helyezésen a koronavírus-járvány idején ismertté vált kínai Vuhan városával. Debrecen a 145. lett.","shortLead":"Budapest a 110. helyen végzett, osztozva a helyezésen a koronavírus-járvány idején ismertté vált kínai Vuhan városával...","id":"20250502_Debrecen-is-felkerult-a-vilag-legboldogabb-varosait-rangsorolo-listara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7577a9db-e2a7-4c1e-8811-875a3c7821c0.jpg","index":0,"item":"2d2c9099-3549-4260-be21-680802e78090","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Debrecen-is-felkerult-a-vilag-legboldogabb-varosait-rangsorolo-listara","timestamp":"2025. május. 02. 11:16","title":"Debrecen is felkerült a világ legboldogabb városait rangsoroló listára, Budapest egy szinten van a kínai Vuhannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","shortLead":"Fél évszázadon át keringett a Föld körül a Koszmosz-482-es űrhajó, de most utóléri a sorsa.","id":"20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43b598d7-bf13-478f-a3f8-77ed16a0b8b8.jpg","index":0,"item":"6a8d11fe-47c2-4f79-a677-ec5ebc512c51","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_Koszmosz-szovjet-urhajo-becsapodas","timestamp":"2025. május. 02. 21:31","title":"A Vénuszra szánták az űrhajójukat a szovjetek, erre most a nyakunkba potyoghat – fél évszázaddal később","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9704d5d5-49c3-4305-a9dc-838eb26d8b58","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Továbbra is eszkalálódni látszik az indiai-pakisztáni konfliktus a vitatott kasmíri határvidéken.","shortLead":"Továbbra is eszkalálódni látszik az indiai-pakisztáni konfliktus a vitatott kasmíri határvidéken.","id":"20250502_Pakisztan-hadgyakorlat-Kasmir-India","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9704d5d5-49c3-4305-a9dc-838eb26d8b58.jpg","index":0,"item":"593ca074-c72f-46c2-98df-f1d3dd4bb6a8","keywords":null,"link":"/vilag/20250502_Pakisztan-hadgyakorlat-Kasmir-India","timestamp":"2025. május. 02. 18:10","title":"Hatalmas hadgyakorlatot tartott Pakisztán Kasmírban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df082bc6-259d-4ea5-9195-293a4f83b616","c_author":"Matalin Dóra - Hamvay Péter ","category":"360","description":"Mit értenek sokan félre a gluténmentességben? Hogyan lehet kikeveredni a főzeléktraumákból? Melyik alapanyagokat utálják legjobban a magyarok? Szuvidáljunk, vagy kövessük nagyanyáink módszereit? És miért nem szabad soha válaszolni Sárközi Ákos kérdéseire az éttermében? A Michelin-csillagos séf, Szatmári Ferenc gasztroblogger és Horváth Judit gasztroíró, receptfejlesztő volt a HVG Címlapsztori vendége.","shortLead":"Mit értenek sokan félre a gluténmentességben? Hogyan lehet kikeveredni a főzeléktraumákból? Melyik alapanyagokat...","id":"20250502_sarkozi-akos-szatmari-ferenc-horvath-judit-fozelek-alapanyag-glutenmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df082bc6-259d-4ea5-9195-293a4f83b616.jpg","index":0,"item":"d4f19703-0264-438f-84b7-bb9ce191f9b2","keywords":null,"link":"/360/20250502_sarkozi-akos-szatmari-ferenc-horvath-judit-fozelek-alapanyag-glutenmentes","timestamp":"2025. május. 02. 19:30","title":"Mitől lesz finom a főzelék, milyen vendégektől borul ki Sárközi Ákos, és van-e itthon jó és olcsó alapanyag?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hivatalos tájékoztatás szerint a műsorvezető közös megegyezéssel távozik a Tv2-től. ","shortLead":"A hivatalos tájékoztatás szerint a műsorvezető közös megegyezéssel távozik a Tv2-től. ","id":"20250502_Orosz-Barbarat-kirugtak-a-TV2-Mokkabol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/348bc755-48c4-42cd-9244-fb419fb7a32d.jpg","index":0,"item":"a4658d66-1d87-4549-b4ee-c74d9ee9cbc1","keywords":null,"link":"/elet/20250502_Orosz-Barbarat-kirugtak-a-TV2-Mokkabol","timestamp":"2025. május. 02. 15:42","title":"Orosz Barbara hirtelen távozik a TV2 Mokkából és a csatornától is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek szerte a világon. Mindegyikőjük örülhet majd annak a fejlesztésnek, melynek eredményei a golfpályákon is túlmutathatnak.","shortLead":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek...","id":"20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe.jpg","index":0,"item":"b82afa35-daf4-4952-aeb4-9b1b9ecf0c33","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","timestamp":"2025. május. 03. 15:45","title":"Feltalálták a golflabdát, amelyik mindenféle füvön ugyanúgy viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint Lengyelországban volt a PiS kormányzása idején.","shortLead":"A magyar jogállamiságot vizsgáló uniós képviselő szerint a magyar propaganda primitívebb és agresszívebb, mint...","id":"20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1082ae0-4d3f-4aa3-af18-f0e4a6dc0b89.jpg","index":0,"item":"d113a310-16d2-4466-9984-24ef89c9dcb7","keywords":null,"link":"/itthon/20250502_Durva-propagandat-lattak-Magyarorszagon-a-vizsgalodo-EP-kepviselok","timestamp":"2025. május. 02. 10:57","title":"„Úgy tűnt, már nem érdekli őket az uniós pénz sem” – durva propagandát láttak Magyarországon a vizsgálódó EP-képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]