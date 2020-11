Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Wisconsin legnagyobb megyéjében tovább növelte az előnyét Joe Biden, amikor hivatalosan is befejeződött az újraszámlálás, Pennsylvaniában pedig a bíróság visszadobta Donald Trump stábjának beadványát azzal, hogy alapvető hibákkal van tele, és nincsenek benne érdemi követelések.","shortLead":"Wisconsin legnagyobb megyéjében tovább növelte az előnyét Joe Biden, amikor hivatalosan is befejeződött...","id":"20201128_usa_valasztas_szavazatok_trump_biden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e94b329-2f43-4f4b-aadd-d804cbfcca1d","keywords":null,"link":"/vilag/20201128_usa_valasztas_szavazatok_trump_biden","timestamp":"2020. november. 28. 09:59","title":"Trumpék kérésére újraszámolták a szavazatokat Milwaukee-ban, Biden előnye nőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb04e34f-267e-471f-969e-9426627a4e03","c_author":"HVG","category":"360","description":"A hang többet mond, mint a fénykép – ettől remél sikert az a francia startup, amely a jól ismert Tinder és társai helyett beszédalapú randialkalmazást fejlesztett. ","shortLead":"A hang többet mond, mint a fénykép – ettől remél sikert az a francia startup, amely a jól ismert Tinder és társai...","id":"202048_hangalapu_randevu_szivhez_szolo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cb04e34f-267e-471f-969e-9426627a4e03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09563fc-0733-412b-9eb4-21303ceecce9","keywords":null,"link":"/360/202048_hangalapu_randevu_szivhez_szolo","timestamp":"2020. november. 28. 13:45","title":"Egy új randiappban fotók helyett hang alapján dönthetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik le egy lejátszási listán elindított dalból, majd azonnal átugrik a következő zenére.","shortLead":"Már a magyar Spotify-felhasználók is felfigyeltek arra a hibára, ami miatt a Spotify csupán néhány másodpercet játszik...","id":"20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=56d2281c-aeb0-4c0f-809a-b005ac5d6ef9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32e4d4da-f439-45dd-a0e8-7252cf3fd54c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_spotify_hiba_bug_zene_lejataszasa","timestamp":"2020. november. 27. 12:06","title":"Nem működik a Spotify, nem játssza le a zenéket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az uniós szerződések jelentik a B-tervet az Európai Bizottság számára – jelentette ki Eric Mamer, az Európai Bizottság szóvivője annak kapcsán, hogy továbbra sem körvonalazódik a megegyezés a költségvetéshez fűződő jogállamisági feltételek terén Magyarország és Lengyelország, illetve a többi 25 tagállam között.","shortLead":"Az uniós szerződések jelentik a B-tervet az Európai Bizottság számára – jelentette ki Eric Mamer, az Európai Bizottság...","id":"20201127_Brusszelben_a_Btervet_keszitik_elo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69b14dff-c34d-4213-9c52-b236b71fc8f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a4bee7-9fa5-452b-8f9a-b0163f5bf206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Brusszelben_a_Btervet_keszitik_elo","timestamp":"2020. november. 27. 16:20","title":"Brüsszelben a B-tervet készítik elő magyar és lengyel blokkolás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"Az M5-ös autópályán Balástyánál történt baleset, nem sokkal később pedig Kiskunfélegyháza térségében.","shortLead":"Az M5-ös autópályán Balástyánál történt baleset, nem sokkal később pedig Kiskunfélegyháza térségében.","id":"20201128_Autok_borultak_le_egy_trelerrol_lezartak_az_M5ost","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1e9deb-f5b8-4f36-8177-cdac1c303600","keywords":null,"link":"/cegauto/20201128_Autok_borultak_le_egy_trelerrol_lezartak_az_M5ost","timestamp":"2020. november. 28. 07:55","title":"Két helyen is lezárták az M5-ös autópályát baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gulácsi Péter felesége figyelt fel az adománygyűjtésre.","shortLead":"Gulácsi Péter felesége figyelt fel az adománygyűjtésre.","id":"20201127_gulacsi_zsombor_sma_adomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb8896a1-85e6-4219-a4e6-ebc5a253ee1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e13f903-3c87-4b1f-a078-196fb04a6ccc","keywords":null,"link":"/elet/20201127_gulacsi_zsombor_sma_adomany","timestamp":"2020. november. 27. 20:20","title":"25 millió forintot adott egy SMA-beteg kisfúnak a magyar válogatott kapusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2919213f-1e8c-4577-ae09-849772265968","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Minden esetben látványos stratégiával próbálkozik a kormány, akár a gazdaságpolitikáról van szó, akár a járványhelyzetről. Hatalmas, történelmi, felfoghatatlan nagyságú döntésekről beszélnek, ezek mögött viszont néhány valóban fontos konkrétum mellett jelentősnek mondott, nem túl fontos döntések vannak, és sok időhúzó ígéret, amelyekkel foglalkozhat a média, amíg ők kidolgozzák az igazi terveket. A tavaszi első hullámban sok példáját láthattuk ennek, és úgy tűnik, az ősszel is kitartanak e technika mellett.","shortLead":"Minden esetben látványos stratégiával próbálkozik a kormány, akár a gazdaságpolitikáról van szó, akár...","id":"20201127_kormany_akcioterv_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2919213f-1e8c-4577-ae09-849772265968&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0c6f6c7-7cdc-4605-ab5a-09c4c0e2fe58","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_kormany_akcioterv_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. november. 27. 17:00","title":"Díszcsomagolást ad a kormány minden döntésére, hogy úgy tűnjön, van egy nagy akcióterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába rekordközeli az új fertőzöttek száma, a bevásárlóközpontokban az RTL szerint tömegek voltak szombat délelőtt.","shortLead":"Hiába rekordközeli az új fertőzöttek száma, a bevásárlóközpontokban az RTL szerint tömegek voltak szombat délelőtt.","id":"20201128_tomegek_leptek_el_a_plazakat_szombaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39d15047-1bef-4354-91d5-fee2190f93a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef07dbe-d12e-41aa-a227-7fc3de8fa7c2","keywords":null,"link":"/kkv/20201128_tomegek_leptek_el_a_plazakat_szombaton","timestamp":"2020. november. 28. 19:10","title":"RTL: Tömegek voltak a plázákban szombaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]