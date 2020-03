Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"","category":"vilag","description":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York állam kormányzója pedig bejelentette, hogy elhalasztják az előválasztást.

","shortLead":"Karantén alá kerülhet az Egyesült Államok három tagállama - közölte Donald Trump amerikai elnök szombaton, New York...","id":"20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c098f52-758c-411b-8b0c-5de3bf4aba50","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Trump_harom_amerikai_allam_karantenjara_keszul_New_Yorkban_elhalasztjak_az_elovalasztast","timestamp":"2020. március. 28. 21:36","title":"Trump három amerikai állam karanténjára készül, New Yorkban elhalasztják az előválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3981674-d4fa-40df-b460-d28dcc302c22","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Meghaladta a tízezret szombat estére a Covid-19 halálos áldozatainak száma Olaszországban, így a járvány európai gócának számító ország gyászolja világszerte a betegség legtöbb áldozatát.



","shortLead":"Meghaladta a tízezret szombat estére a Covid-19 halálos áldozatainak száma Olaszországban, így a járvány európai...","id":"20200328_Meghaladta_a_tizezret_az_olasz_ezret_a_brit_aldozatok_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b3981674-d4fa-40df-b460-d28dcc302c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82cdca0c-cbb2-4269-a7c0-cacd8eb507d9","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Meghaladta_a_tizezret_az_olasz_ezret_a_brit_aldozatok_szama","timestamp":"2020. március. 28. 19:25","title":"Meghaladta a tízezret az olasz, ezret a brit áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fdf69a2-4169-4181-9a76-36bab27eada9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Örményországban és Üzbegisztánban halálos áldozata is van a betegségnek.\r

","shortLead":"Örményországban és Üzbegisztánban halálos áldozata is van a betegségnek.\r

","id":"20200327_A_volt_szovjet_koztarsasagokban_is_terjed_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fdf69a2-4169-4181-9a76-36bab27eada9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9476c94e-3934-4143-a5d5-f0488e22016c","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_A_volt_szovjet_koztarsasagokban_is_terjed_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 18:45","title":"A volt szovjet köztársaságokban is terjed a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Utcajogász Egyesület azt javasolja a fedél nélkül élőknek, ha megkérdezik őket, mi az az alapos indok, amiért az utcán vannak, mondják, hogy műkörmöshöz mennek.","shortLead":"Az Utcajogász Egyesület azt javasolja a fedél nélkül élőknek, ha megkérdezik őket, mi az az alapos indok, amiért...","id":"20200328_A_hajlektalanoknak_betarthatatlan_a_kijarasi_korlatozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e6d073e-1f8b-4d89-91db-1bbebb9f10fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb4eb071-dc61-498b-a157-5def2c3c3ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_A_hajlektalanoknak_betarthatatlan_a_kijarasi_korlatozas","timestamp":"2020. március. 28. 08:19","title":"A hajléktalanoknak betarthatatlan a kijárási korlátozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Spanyolországban egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg, Romániában már a fertőzött orvosokat is munkára fognák. Magyarországon kijárási korlátozásokat vezettek be, ami a közösségi távolságtartást foglalta keretek közé. Kövesse velünk a koronavírus-járvány híreit percről percre!","shortLead":"Spanyolországban egyetlen nap alatt 769 koronavírusos beteg halt meg, Romániában már a fertőzött orvosokat is munkára...","id":"20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=79449921-3057-41ff-b3d6-2e427adfde3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204a345a-1527-47c6-a99a-386208d9217b","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_fertozes_jarvany_marcius_27","timestamp":"2020. március. 27. 07:40","title":"Spanyolországban már olasz szinten a járvány, Nagy-Britanniában is súlyos a helyzet – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccb15bb-fdb6-46bc-a43a-75b69fad6220","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A kezdeti sokk után gyorsan megtalálták a piaci rést azok a szolgáltatók, amelyek eddig nem feltétlenül az online térben segítették a szórakozást és a párkeresők egymásra találását. A járvány miatt bezárkózott embereknek egyre több féle módszerrel próbálnak vigaszt és kikapcsolódást nyújtani az interneten. ","shortLead":"A kezdeti sokk után gyorsan megtalálták a piaci rést azok a szolgáltatók, amelyek eddig nem feltétlenül az online...","id":"202013__online_randik__virtualis_bulik__lajk_karantenbol__szivuk_bezartan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ccb15bb-fdb6-46bc-a43a-75b69fad6220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00aaf947-2ca9-43c6-ab7b-ede7905b400c","keywords":null,"link":"/360/202013__online_randik__virtualis_bulik__lajk_karantenbol__szivuk_bezartan","timestamp":"2020. március. 28. 11:30","title":"Online párkeresés, virtuális bulik és digitális tanfolyamok karantén idejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"\"A járvány a közös ellenség\" – üzeni Kína.","shortLead":"\"A járvány a közös ellenség\" – üzeni Kína.","id":"20200327_Telefonon_beszelt_Trump_es_Hszi_Csinping","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=164c055c-6e42-44e2-8ffa-6ca2c1ca70c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c744e9e-f1f1-42c9-a49e-eac2058273d0","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Telefonon_beszelt_Trump_es_Hszi_Csinping","timestamp":"2020. március. 27. 09:07","title":"Telefonon beszélt Trump és Hszi Csin-ping","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha egy társaság teljesíti a feltételeket, akkor a nem főállásban foglalkoztatott kollégáknál is érvényesíthető az adókedvezmény.","shortLead":"Ha egy társaság teljesíti a feltételeket, akkor a nem főállásban foglalkoztatott kollégáknál is érvényesíthető...","id":"20200327_Erre_kell_figyelniuk_a_cegeknek_a_jarulekfizetesi_kedvezmenyek_ervenyesitesehez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=543cfe5a-75be-4b77-9a53-75c3076d6964&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7023a1-eaa8-4f34-b9ce-8a1bba037731","keywords":null,"link":"/kkv/20200327_Erre_kell_figyelniuk_a_cegeknek_a_jarulekfizetesi_kedvezmenyek_ervenyesitesehez","timestamp":"2020. március. 27. 18:29","title":"Erre kell figyelniük a cégeknek a járulékfizetési kedvezmények érvényesítéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]