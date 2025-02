Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ikertestvérének testét is pénteken találták meg. ","shortLead":"Ikertestvérének testét is pénteken találták meg. ","id":"20250201_skocia-huszti-eliza-henrietta-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/967c3923-567b-406c-a93c-4d03485877fc.jpg","index":0,"item":"9fc94ea9-463f-493a-819d-033b4f1ebdac","keywords":null,"link":"/vilag/20250201_skocia-huszti-eliza-henrietta-holttest","timestamp":"2025. február. 01. 11:30","title":"Megtalálták a másik, Skóciában eltűnt magyar nő holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban boldoguljanak. Vékony matracokon aludtak takaró és párna nélkül, puszta kézzel öltek csirkéket, alig tisztálkodtak, és egy pottyantós vécén osztozkodtak. Nemcsak a stáb ment bele ebbe, a szülők is aláírták a szükséges papírokat, bár mint kiderült, nem pont erre számítottak. Miért követte pereskedés a Kid Nationt, és miért beszédtéma a mai napig a majdnem húszéves show?","shortLead":"2007-ben bemutattak egy műsort, amelyben gyerekeket zártak össze Új-Mexikó kietlen vidékén, és hagyták, hogy magukban...","id":"20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2222ed-7de5-49af-81d8-dc6c9e2b3797.jpg","index":0,"item":"561d71ca-711f-4e4e-917c-c0b36e7a6db1","keywords":null,"link":"/360/20250201_Reality-televizio-Kid-Nation-gyerekjogok-botrany-per","timestamp":"2025. február. 01. 17:51","title":"„Rosszat tett volna a műsornak, ha elájulunk” – negyven gyereket hagytak a tévések a semmi közepén a megvalósított Legyek Urában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A bírójelöltekről az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése dönt majd.","shortLead":"A bírójelöltekről az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése dönt majd.","id":"20250201_Palyazaton-valasztjak-ki-a-jelolteket-az-Emberi-Jogok-Europai-Birosagara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ec015dc-7853-41fd-9a6d-6d5b95188882.jpg","index":0,"item":"a6345ddc-5249-49f1-8441-92900d95f2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_Palyazaton-valasztjak-ki-a-jelolteket-az-Emberi-Jogok-Europai-Birosagara","timestamp":"2025. február. 01. 07:59","title":"Pályázaton választják ki a jelölteket az Emberi Jogok Európai Bíróságára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ddcbf2-eb67-4962-84dd-1e1ee8fce0bd","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A légitársaság ingyenes online utasfelvételt ígért. Az utasok egy része számára ez nem állt rendelkezésre.","shortLead":"A légitársaság ingyenes online utasfelvételt ígért. Az utasok egy része számára ez nem állt rendelkezésre.","id":"20250131_wizz-air-utasfelvetel-extra-dij-muszaki-hiba-gazdasagi-versenyhivatal-visszaterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56ddcbf2-eb67-4962-84dd-1e1ee8fce0bd.jpg","index":0,"item":"64f921a6-0007-4f09-9e0f-1c240e3ba6f0","keywords":null,"link":"/kkv/20250131_wizz-air-utasfelvetel-extra-dij-muszaki-hiba-gazdasagi-versenyhivatal-visszaterites","timestamp":"2025. január. 31. 10:06","title":"A Wizz Air több ezer utasának fizet visszatérítést egy „műszaki hiba” miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a2d1405-c53e-4f70-888b-61b9d90d5868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újpesten és Angyalföldön márciusban lesz időközi választás.","shortLead":"Újpesten és Angyalföldön márciusban lesz időközi választás.","id":"20250201_varju-laszlo-ujpest-angyalfold-ajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a2d1405-c53e-4f70-888b-61b9d90d5868.jpg","index":0,"item":"88aaf64d-b8e4-46eb-8b14-ffe6fbc12fa8","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_varju-laszlo-ujpest-angyalfold-ajanlas","timestamp":"2025. február. 01. 14:01","title":"Néhány óra alatt a szükséges ajánlások háromszorosát gyűjtötte össze Újpesten Varju László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha az Európai Bizottság nem tartja be az ígéreteit.","shortLead":"A külgazdasági és külügyminiszter szerint a márciusi szankciós szavazásnál voksolhat másként Magyarország, ha...","id":"20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dbd2880-b9c2-4057-b30a-100bd32a65e1.jpg","index":0,"item":"c839da05-7846-4e04-9571-26c20ae403b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_szijjarto-peter-brusszel-szankcios-szavazas","timestamp":"2025. január. 31. 16:48","title":"Szijjártó: Ha Brüsszel nem tartja be az ígéreteit, akkor magukra vessenek a szankciós szavazásnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik, hanem inkább a fürge, hatékony, nagyteljesítményű rendszerek, amelyek közvetlenül a felhasználó eszközén futnak. A Hugging Face újdonsága mindenesetre ezt az új szemléletet támasztja alá.","shortLead":"Nem biztos, hogy a mesterséges intelligencia jövőjét a távoli adatközpontokban futó, egyre nagyobb modellek jelentik...","id":"20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4a9bf57-da7a-499a-a2cc-01a64fc41b33.jpg","index":0,"item":"842b1273-ed00-4aef-860b-4c382ab2923f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250201_hugging-face-vizualis-nyelvi-mesterseges-intelligencia-telefonon","timestamp":"2025. február. 01. 12:03","title":"Sikerült annyira összezsugorítani a fejlett mesterséges intelligenciát, hogy már elfut egyetlen telefonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181498a5-7c5f-45fb-89ab-b677396fc86a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A nő súlyosan megsérült.","shortLead":"A nő súlyosan megsérült.","id":"20250131_vademeles-cegled-parkapcsolati-eroszak-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/181498a5-7c5f-45fb-89ab-b677396fc86a.jpg","index":0,"item":"9e02b92c-7346-43c4-9546-1bf81d8f0f8c","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_vademeles-cegled-parkapcsolati-eroszak-bantalmazas","timestamp":"2025. január. 31. 14:42","title":"Vádat emeltek egy férfi ellen, aki az autója után kötötte és az utcán vonszolta az élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]