Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"89fcf1c0-9ca2-4ee3-b1c7-0909da0ad24a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Régóta tartja magát az az elmélet, hogy a nők kognitív képességeire hatással lehet a menstruációs ciklus – az eddigi vizsgálatok azonban vagy kis mintán alapultak, vagy más okból nem számítottak tökéletesnek. Most azonban egy átfogó vizsgálat alaposabban utánajárt a dolognak.","shortLead":"Régóta tartja magát az az elmélet, hogy a nők kognitív képességeire hatással lehet a menstruációs ciklus – az eddigi...","id":"20250321_menstruacios-ciklus-kognitiv-kepessegek-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89fcf1c0-9ca2-4ee3-b1c7-0909da0ad24a.jpg","index":0,"item":"874f20bb-cbaa-432b-83d9-8e85b97ec507","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_menstruacios-ciklus-kognitiv-kepessegek-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 21. 20:03","title":"Hatással van a nők kognitív képességeire a menstruációs ciklus? Egy kutatás pontot tett az elmélet végére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal: növelte a részesedését Európában, köszönhetően a választási lehetőségnek.","shortLead":"Sokan már leírták a Mozilla böngészőjét, annyira hasít a Google Chrome. Azonban történt valami váratlan a Firefoxszal...","id":"20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59686cf6-2169-4a9c-b3b5-0f58a688383c.jpg","index":0,"item":"6581e3b2-446e-4ad3-a695-6a2e124c96f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250322_mozilla-firefox-europai-reszesedes-dma-szabad-bongeszovalasztas","timestamp":"2025. március. 22. 12:03","title":"+99%, +111%: A Firefox bizonyítja, mit jelent a szabad böngészőválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60","c_author":"HVG","category":"360","description":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még a fizika alapszintjén sem értettek.","shortLead":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még...","id":"20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60.jpg","index":0,"item":"3aa39511-493b-4c86-8864-5514cffdc3de","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","timestamp":"2025. március. 22. 16:15","title":"Az ovi fontos kérdésére született válasz, miután matematikusok feltárták a hulahoppozás hátterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kétnaponta hozzányúlnak az árakhoz. ","shortLead":"Kétnaponta hozzányúlnak az árakhoz. ","id":"20250321_uzemanyag-benzin-gazolaj-arvaltozas-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3013fcd5-5605-42a0-a7d0-f4a89af163d4.jpg","index":0,"item":"c4fbd439-1441-4ad0-80b0-67d498b108b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_uzemanyag-benzin-gazolaj-arvaltozas-tankolas","timestamp":"2025. március. 21. 10:01","title":"Harmadszor is változik az üzemanyagok ára a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendező tett egy javaslatot arra, hogy mit lehetne mondani, hogy „ne érezze magát az ember ennyire reménytelenül ebben a szartengerben”. ","shortLead":"A rendező tett egy javaslatot arra, hogy mit lehetne mondani, hogy „ne érezze magát az ember ennyire reménytelenül...","id":"20250322_schilling-arpad-magyar-peter-orban-viktor-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1.jpg","index":0,"item":"749ca6ec-3858-4b3b-9cd2-4e768624e55d","keywords":null,"link":"/elet/20250322_schilling-arpad-magyar-peter-orban-viktor-pride","timestamp":"2025. március. 22. 11:22","title":"Schilling Árpád írt egy beszédet Magyar Péternek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","shortLead":"Az MI-vel fejlesztene új hackertámadási módokat Phenjan, ehhez állítólag már létre is hozott egy új egységet.","id":"20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ccdb370-3def-482b-b1ef-68fb970accbd.jpg","index":0,"item":"ec2fcc84-4720-4cb2-8475-9086fa890661","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_eszak-koreai-hackerek-mesterseges-intelligencia-research-center-227-uj-hacker-egyseg","timestamp":"2025. március. 21. 10:03","title":"Szintet léphetnek Észak-Korea kiberműveletei a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump és sok más tengerentúli konzervatív irányadónak tartja, ahogyan Orbán kormányozza országát. Csakhogy a mostani szigorítás rávilágít, mennyire nehezen tudja kézben tartani a gyengélkedő gazdaságot.","shortLead":"Trump és sok más tengerentúli konzervatív irányadónak tartja, ahogyan Orbán kormányozza országát. Csakhogy a mostani...","id":"20250321_New-York-Times-Orban-a-konzervativok-vezercsillaga-de-most-a-tojas-arat-probalja-rogziteni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"6b4c1055-d459-41d5-829d-60e0a2f07864","keywords":null,"link":"/360/20250321_New-York-Times-Orban-a-konzervativok-vezercsillaga-de-most-a-tojas-arat-probalja-rogziteni","timestamp":"2025. március. 21. 07:30","title":"New York Times: Orbán a konzervatívok vezércsillaga, de most a tojás árát próbálja rögzíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Kihúzták a tizenkettedik heti számokat. ","shortLead":"Kihúzták a tizenkettedik heti számokat. ","id":"20250322_Otoslotto-ezek-voltak-a-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3157f383-2f21-4943-972f-fbf9b6199bab.jpg","index":0,"item":"2ae5b8b7-a182-4359-a6ba-a1edb995969e","keywords":null,"link":"/elet/20250322_Otoslotto-ezek-voltak-a-nyeroszamok","timestamp":"2025. március. 22. 19:56","title":"Ötöslottó: ezek voltak a nyerőszámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]