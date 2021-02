Március 1-jétől az egészségügyi dolgozók új szerződés szerint, más jogviszonyban dolgoznak tovább, már ha aláírják a szerződésüket. Több helyen a márciusi beosztások ellehetetlenülésével fenyegettek – például azért, mert az ügyeleti díjak és a pihenőidő kifizetése problémás -, végül a kórházi főigazgatóság vezetői azt ígérték, szeptember végéig átdolgozzák a problémás részeket.

Az egészségügy kapcsán furcsa hírek érkeztek a koronavírus-oltásokról is. Kiderült például, hogy az AstraZeneca vakcináját - vagy egy hamisítványt, a cég nevével visszaélve - milliós tételben árulják kormányoknak a feketepiacon. Az is felröppent, hogy a cég a vállalt 180 millió helyett 90 millió adagnál is kevesebb vakcinát tud majd leszállítani az EU számára, de közölték, hogy eleget akarnak tenni a szerződéses kötelezettségüknek. Eközben elkezdtek oltani Magyarországon a Sinopharm vakcinájával – Kína is hálás lehet, hogy itt engedélyezték ezt. Egy ideig úgy volt, hogy Izrael vakcinákat küld Magyarországra, de aztán visszakoztak. Szijjártó Péter pedig bejelentette, hogy eddig 550 ezer adag kínai vakcina érkezett Magyarországra, a jövő hónapban jöhet a következő szállítmány. Az is kiszivárgott, hogy 717 ezerrel kevesebb felnőtt szerepel a magyarországi oltási tervben, mint ahány 18 éven feletti él az országban, és azt is kiszámoltuk, hogy a kormány érthetetlenül keveset rendelt a Moderna vakcinájából: miközben megállás nélkül Brüsszelt szidja a Fidesz, mindössze 1,7 millió adag oltóanyagot rendeltek, pedig akár tízmillió adagra is bejelenthettük volna az igényünket, és a túlrendelésnek nincs kockázata.

És miközben egyre rosszabb számok érkeznek a járványról, a kormány tagjai pedig arról beszélnek, hogy március közepéig nagyon nehéz idők jönnek, a KSH utólag korrigálta a demográfiai adatait, így kiderült, a 2020-as természetes fogyás nem a második legrosszabb volt, mióta 1949-ben elkezdték éves szinten vezetni a statisztikát, hanem a legrosszabb. Romlott a helyzet idén januárban is, de ezúttal nem csak a halálozási szám volt nagyon rossz, hanem az is látszik már, hogy a járvány első hullámában nagyot zuhant a gyerekvállalási kedv.

Ritkán szenved akkora presztízsveszteséget a Facebook, mint most. Ugyan az új ausztrál médiatörvény elfogadása előtt fenyegetésképp blokkolta az ottani felhasználóinál a hírek megnézését és megosztását, végül megállapodott a kormánnyal, és a törvény is átment. Így a Facebook (ahogy a Google is) köteles lesz fizetni a kiadóknak, ha valahonnan egy hírt megjelentetnek.

Az ausztrál döntés után elképzelhető, hogy más országokban is fizetni fog a Facebook, vagy legalábbis egyezkedni a kiadókkal, ahogy azt Kanadában már el is kezdte. A BBC arról írt, hogy európai politikusok is számolgatják, mit lehet az ausztrál törvényből átültetni az itteni jogrendszerbe.

Alagutat akarnak építeni a Puskás Arénába – árulta el Stummer János, a parlament nemzetbiztonsági bizottságának elnöke. A jobbikos képviselő azt állította, hogy ezt az alagutat gyakorlatilag Orbán Viktornak építenék, de az összkép ennél sokkal bonyolultabb. A titkosítás célja az lett volna, hogy ha egy beruházás bizonyos részletei titkosak, akkor a költségekkel a nyilvánosság előtt sem kell elszámolni.

Végül a képviselő és Pintér Sándor belügyminiszter abban maradtak: a kormány szakértői egyeztetést hív össze, utána viszik újra a nemzetbiztonsági bizottság elé az ügyet.

A hét képe: 105 napot kellett várni, hogy megérkezzen a bértámogatás, járulékok levonása után minden dolgozó után havi 10 416 forint jött – írta ki a Ráday utcai Jedermann kávézó az ajtajára. Majd Schanda Tamás államtitkár beszólt a vállalkozásnak.

Formai és tartalmi hibákra hivatkozva elutasította a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal annak az adásvételi szerződésnek a bejegyzését is, amelyet hat nappal a nagy vihart, 1,6 milliárdos ügylet után, decemberi házasságkötésük előtt pár héttel kötött Rogán Antal felesége, Obrusánszki Barbara, illetve a szülei és két, nyíregyházi üzlettársuk – tudtuk meg.

Az ingatlanok tulajdonosa annyit elárult: kormányhivatal abban talált kivetnivalót, hogy a különböző művelési ágú és státuszú területekről nem lehetett volna egybefoglalva megállapodni. A tizenegy ingatlan között ugyanis a szántók, rétek, erdők és legelők mellett volt „kivett mocsár”, „kivett major” és „kivett vízmosás” is.

Úgy tűnik, véget ért a Gamestop-láz: a mémként terjed részvényvásárlási hullám, majd az árfolyam hirtelen összeomlása után nagyon sokan buktak komoly pénzeket, aki pedig időben szállt ki, az hatalmas nyereséget érhetett el. Ideje levonni a tanulságokat – főleg azt, hogy a tőzsdefelügyelet teljesen felkészületlen arra, hogy mikrobefektetők tömegei jelennek meg mémbefektetési hullámokban.

A kérdések túlmutatnak a tőke- és pénzpiacokon hiszen ezek a befektetési hullámok a közösségi médiában terjednek, kiváltóik pedig lehetnek hírességek, influenszerek, vagy akár mezei, arc nélküli felhasználók, akikben a többiek közül elég sok megbízik. És felvethető ebben az esetben is, hogy sok mikrobefektető lényegében azért játszotta el a pénzét, mert igazából csekély vagy semmi fogalma sem volt róla, hogyan működik a tőzsde.

1, 2, 4, 5 – ezt a négy számot kell keresni, hogy megtudjuk, lehet-e a szelektív hulladékgyűjtőbe dobni egy műanyag terméket. Az, hogy a csomagolás alján található, háromszög alakú jelölésben lévő számot kell figyelni, nagyon egyszerű, de annyira nincs benne a köztudatban, hogy sokan akkor is rosszul gyűjtik a műanyag szemetet, ha a legjobb szándék vezérli őket.

A műanyagok 40 százalékát teszi ki a csomagolás, így odafigyeléssel jelentős eredményt lehetne ezen a téren elérni. Bár a magyarok nem termelnek fejenként kiugró műanyaghulladékot az uniós átlaghoz képest, az újrahasznosítási arány mértékét tekintve Magyarország épp csak nem tartozik a sereghajtók közé.

97 ezerrel kevesebben dolgoztak januárban, mint ahány foglalkoztatott tavaly decemberben volt – közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Ráadásul ebből az még nem is derül ki, hogy hányan dolgoztak részmunkaidőben a korábbi teljes állásuk helyett, ahogy azok a vállalkozók is foglalkoztatottnak számítanak, akik minimális munkát tudtak csak végezni.

Pedig akinek megmaradt a munkája, az nem is keresett rosszul, decemberben majdnem 450 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, éves átlagban pedig 268 400 forint volt a nettó átlag. Azt is ezen a héten tették közzé, hogy 2019-ben a mediánbér 75 ezer forinttal volt az átlag alatt.