A kitárulkozások hónapja volt az április: a maszkoktól lassan szabaduló világ mintha a gátlásokat is levetkőzte volna. A Kult és az Élet + Stílus cikkeiben így tükröződött az elmúlt hónap.

Több mint egy év telt el azóta, hogy a kínai hatóságok egy új, sebesen terjedő vírus felbukkanását jelentették a WHO-nak. Aligha akad azóta olyan ember a világon, aki ne hallotta volna a Covid–19 kifejezést, és mind többen gyászolnak rokont vagy barátot, akivel az új betegség végzett, miközben egzisztenciák dőltek romba hetek alatt, és a teljes életünket átírta a járvány. Mostanra elkészültek az oltások is, ami viszont nemcsak reményt, de ismét rengeteg kérdést is felvet, miközben a vírust nem hogy megállítani nem sikerült, de újabb mutációja is fenyeget. E harc a részleteit találja meg cikksorozatunkban.

Aligha lehetett volna bolondabb ez az április, mint amilyen volt. Ahogy a zárás felkészületlenül érte az országot, úgy a nyitás is sokakat váratlanul ért, különösen, hogy a feltételei szinte napról napra változtak. Orbán Viktor legbiztosabb utasítása az elmúlt hetekben az volt, hogy mindenki üljön ki egy teraszra, folyjon a sör, mint a méz.

A húsvét a harmadik hullám közepén ért minket a hónap elején, és sejthető volt, hogy az ima nem lesz elég, ha meg akarják védeni a templomba vágyó híveket. Volt, ahol mobilapplikációval, máshol ózonos fertőtlenítéssel készültek a feltámadásra, de az ünnepi óvatoskodásból gyorsan bátor kirajzás lett. Egy héttel húsvét után a rekordszámú, világviszonylatban is kimagaslónak számító halálozási számok ellenére is úgy gondolta a magyar kormány, hogy itt az ideje lazítani az este nyolcas kijárási tilalmon, és ez embereknek nem kellett kétszer mondani, hogy éljenek a lehetőséggel.

© Reviczky Zsolt

Miközben Majka a legfelsőbb szinteken fotózkodott és egyeztetett a zeneipar kilábalási esélyeiről, valamint a személyes betegtapasztalotokról a külügyminiszterrel, majd viselte ennek a következményeit, addig Fekete Péter kulturális államtitkár finom távolságtartással a kultúrában dolgozókra hárította a nyitás kockázataival járó felelősséget. És a felelősség súlyát érezték is: miután Orbán Viktor bejelentette: amint négymillió ember megkapta legalább az első adag oltását, védettségi igazolvánnyal újra látogathatóak lesznek a november óta zárva tartó színházak is, a színházak csak azt nem tudták, hogy mégis hogyan. Például mi a viszonyulás a színházi dolgozók és színészek védettségének kérdéséhez. Így aztán nem csoda, hogy volt olyan, aki sírva ment a színházigazgatóhoz, hogy

ő nem akarja beoltatni magát, akkor most elveszíti az állását?

Mindenestre nemcsak a sörözés, a kulturális mozgolódás is beindult. A Budapesti Tavaszi Fesztivál új szerepbe kényszerült, míg az OFF-Biennále immár harmadik alkalommal bizonyítja, hogy lehet sikeresnek lenni kormányzati hátszél nélkül is.

Mi azért igyekeztünk kapaszkodót nyújtani azoknak is, akik egyelőre még a saját négy faluk közé szorítanák a kultúrafogyasztást. A klasszikusokban még most sem tudunk csalódni, sőt a Jóbarátokat újra nézve rá kellett jönnünk, mennyire bevállalósak voltak az alkotók már a kilencvenes évek közepén. De gondoltunk azokra is, akik az épp aktuális és friss sorozatokba feledkeznének bele.

És rá kellett jönnünk arra is, hogy ha a maga furcsa módján is, de ez a hónap bizony a filmről szólt. A mozik még zárva, de a vörös szőnyeget végre leterítették az Oscar-gálán, amelyet Vanessa Kirby győzelmének szurkolva éjszakáztunk végig.

A Pieces of a Woman színésznője nem nyert ugyan – Frances McDormandet az idei díjszezonban nehéz volt túlcsillogni –, de cserébe olyan filmeket kaptunk, amelyeket simán megszavazunk mesterműnek. A nomádok földjétől A metál csendjéig itt olvashat a legjobb film kategória jelöltjeiről, a többi kategória izgalmait pedig ebben a cikkünkben tárgyaltuk ki. Ha újra átélné az Oscar-gála hangulatát, ajánljuk a percről percre közvetítésünket, ha kompaktabb feldolgozásra vágyik, akkor az összefoglalónkat, itt pedig a kihagyhatatlan ruhaparádét véleményezheti.

Miközben a tengerentúlon aranyszobrokat osztogattak, mi egy gigaszavazással emlékeztünk meg a magyar film ünnepéről. Amikor belevágtunk abba a szerteágazó, több tucatnyi embert megmozgató vállalásunkba, hogy összegyűjtsük az elmúlt 120 éve harminc legjobb magyar filmjét – és értelemszerűen a legjobb magyar filmjét –, akkor még csak sejtettük, hogy nehéz dolgunk lesz. Azóta bebizonyosodott, hogy tényleg. A szavazással összeálló listákat az alábbi cikkeinkben böngészheti (és egyúttal összevetheti a saját véleményével).

Minden idők legfontosabb magyar filmjei – HVG TOP30 (1.) – Jóbtól az erotikáig

Minden idők legfontosabb magyar filmjei – HVG TOP30 (2.) – A focitól Valentinóig

Ez minden idők 10 legfontosabb magyar filmje

© Mafilm Studio / Ajay / Collection ChristopheL via AFP

Hogy mekkora veszteség érte a magyar filmet és a magyar filmjátszást is Törőcsik Mari halálával, azt talán jól jelzi, hogy a top10-es listánk élére egy olyan film került, amelynek ő volt a főszereplője. Törőcsik Mari, a Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, háromszoros Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas színművésznő, érdemes és kiváló művész 85 éves korában halt meg. Sosem kellett nélkülöznie a közönség szeretetét és az elismeréseket, cserébe szinte élete végéig játszott. Tehetsége mellett természetessége, szerénysége, embersége, életigenlése, humora mind hozzátartozott ahhoz, hogy Törőcsik Mari nemcsak az egyik legnagyszerűbb színésszé, de még életében legendává válhatott. Ezeket próbáltuk megidézni ebben a cikkünkben.

A gyász írta át a brit királyi család áprilisát is. A monarchia ünnepre készült Erzsébet királynő április 21-i 95-ik születésnapjára, és az uralkodó továbbra sem ismeri a nyugdíjkorhatárt, de az ünneplést nemcsak a járvány írta felül, mint tavaly, hanem a férje halála is. A 99 éves Fülöp herceg halálával egy hosszú, kalandokban és szolgálatban gazdag élet ért véget, és a brit monarchia elveszítette az egyik legfontosabb tartóoszlopát. Erzsébet királynő hosszú uralkodásának ugyanis kétségkívül része volt abban, hogy a brit monarchia sok válságot túlélve még mindig erős, és talán a legújabb válságot is elbírja majd. De ebben az erőben szerepe volt annak is, hogy Fülöp végig ott volt Erzsébet mellett.

© AFP

Hogy Várkonyi Andrea meddig lesz Mészáros Lőrinc mellett, vagy fordítva, azt most még nem tudhatjuk, de most már biztos, hogy a NER esküvőre készül. A titok eddig sem volt titok, most meg pláne nem az, hogy bulvárhivatalos lett a műsorvezető/üzletasszony és a gázszerelő/üzeletember románca.

Persze, ha azonos nemű párról lenne szó, a NER nemhogy ilyen óvatosan, de leginkább sehogy sem kezelné a hírt. Pedig az Európai Parlament határozata értelmében az Európai Unió „LMBTQI szabadságzónának” számít. De lehet-e szabad valaki egy olyan tagállamban, ahol 2019 óta intenzív politikai támadásoknak van kitéve? – vetődik fel a kérdés, és körvonalazódik a válasz is: egyre több meleg, transz, queer magyar állampolgár találja az itthoni helyzetét reménytelennek. És közben ízelítőt kaptunk abból is, hogy milyen az, amikor egy olyan egyszerű kijelentés, mint az, hogy „a család az család” elemi erővel tör be a labdarúgás világába.

Az, hogy milyen jó lenne, ha a politikában több kultúra lenne, a kultúrában viszont kevesebb politika a politikai színtérről a vidós színtérre váltó Pottyondy Edina mondta ki az interjúnkban. Azt pedig, hogy csak kultúrát nézzük, ne a politikát, a szolnoki Szigligeti Színházban a 14 év után leköszönő Balázs Péter utódai nem győzték hangsúlyozni.

Mindenesetre a nyitás lehetősége mostantól a szolnoki színházra is érvényes, miután a néhány nappal ezelőtt megjelent kormányrendelet nagyvonalúan megengedő a kérdésben, igaz, épp a színészekről feledkezett meg.

© MTI/EPA/Clemens Bilan

A nagy nyitás hevében pedig továbbra is próbáljuk megérteni, mit tesz velünk ez a járvány, és azt miért teheti. Ha például annak az okait keressük, miért áll Magyarország az első helyen a lakosságarányos Covid-halálozás világrangsorában, akkor nem kerülhetjük el a tükörbe nézést sem – a szó szoros értelmében.

És nem kerülhetjük el a szembenézést a halállal sem, amely ha akarjuk, ha nem, testközelbe és lélekközelbe került. Ahogy Singer Magdolna gyásztanácsadó mondta az interjúnkban:

vége az önbecsapásnak.

