[{"available":true,"c_guid":"931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","shortLead":"Forró elnökválasztást vár a bolthálózat.","id":"20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931e4c0f-9485-4d4d-861f-6ef4abe34051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efefc371-7f61-4369-b0b3-6dd4fcb56072","keywords":null,"link":"/kkv/20201030_Zavargasokra_szamit_a_Walmart_ezert_eldugja_a_fegyvereket","timestamp":"2020. október. 30. 10:18","title":"Zavargásokra számít a Walmart, ezért eldugja a fegyvereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egykori jobbikos politikus ellenzéki összefogással győzött Egerben, az LMP-s és a momentumos képviselői eddig bírták vele a közös munkát. Mirkóczkit meglepte a döntés.","shortLead":"Az egykori jobbikos politikus ellenzéki összefogással győzött Egerben, az LMP-s és a momentumos képviselői eddig bírták...","id":"20201030_mirkoczki_adam_eger_ellenzek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f617d4d-69c4-42f2-adc2-94884664f8a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a440064e-0703-48bf-bf6e-455657183daf","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_mirkoczki_adam_eger_ellenzek","timestamp":"2020. október. 30. 15:05","title":"Vége Mirkóczki közgyűlési többségének Egerben, a kilépők a Fideszéhez hasonló rendszert emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdda7172-d437-44fb-953e-4dfe1d7659f6","c_author":"Serdült Viktória-Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Látszólag a vakszerencsén múlik, hogy valaki időben le tud-e csapni az influenza ellen védőoltásra Magyarországon. A koronavírus-járvány miatt olyan hatalmas a roham a rendelőkben, hogy több háziorvos készlete egy hét alatt elfogyott, és nem tudják, mikor érkezik belőle új. A hvg.hu információi szerint akad olyan praxis is, ahol egyelőre a kockázati csoportokba tartozókat sem tudják beoltani. A kormány azt ígéri, folyamatos lesz az ellátás, és idő is van még bőven. ","shortLead":"Látszólag a vakszerencsén múlik, hogy valaki időben le tud-e csapni az influenza ellen védőoltásra Magyarországon...","id":"20201030_haziorvos_influenzaoltas_kronikus_betegek_vaxigrip_fluart","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdda7172-d437-44fb-953e-4dfe1d7659f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c22774b-761b-4f31-8ce5-0291ed8d9016","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_haziorvos_influenzaoltas_kronikus_betegek_vaxigrip_fluart","timestamp":"2020. október. 30. 18:00","title":"Roham az influenzaoltásért: „Az elején még csak a fiatalokat kellett elutasítanom, most már a krónikus betegeket is”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","shortLead":"Egyelőre nem érdemes a gépre bízni egy focimeccs közvetítését, az ugyanis hajlamos labdának nézni a kopasz fejet.","id":"20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24e54902-e3f4-4e4e-9d05-6fcf4e8f6264&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aff41ad-9487-40d8-818b-3a930f3c7354","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_kopasz_kopaszsag_foci_labdarugas_kamerahiba_mesterseges_intelligencia_biro","timestamp":"2020. október. 30. 10:03","title":"A jövő focijának nem barátja a kopasz fejbőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e49765-5321-4e0b-9a25-374f8e15fd35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábban éppen Novák Emil színművészetis kinevezése miatt távozott húsz operatőr a szervezetből. Koltai Lajos sem lesz tovább elnök.","shortLead":"Korábban éppen Novák Emil színművészetis kinevezése miatt távozott húsz operatőr a szervezetből. Koltai Lajos sem lesz...","id":"20201030_Magyar_Operatorok_Tarsasagat_SZFE_rektorhelyettes_Novak_Emil_Koltai_Lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77e49765-5321-4e0b-9a25-374f8e15fd35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34582d35-943e-4d30-b3df-6ca72232e48c","keywords":null,"link":"/kultura/20201030_Magyar_Operatorok_Tarsasagat_SZFE_rektorhelyettes_Novak_Emil_Koltai_Lajos","timestamp":"2020. október. 30. 14:16","title":"Otthagyja a Magyar Operatőrök Társaságát az SZFE rektorhelyettese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A fuvarozó cég vezetőjét letartóztatták, a NAV 55 teherautót és két luxusautót is lefoglalt.","shortLead":"A fuvarozó cég vezetőjét letartóztatták, a NAV 55 teherautót és két luxusautót is lefoglalt.","id":"20201030_tartozas_utdij_birsag_fuvarozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ffffe12-cac2-4dad-8cf0-1c70716d7874","keywords":null,"link":"/cegauto/20201030_tartozas_utdij_birsag_fuvarozas","timestamp":"2020. október. 30. 11:24","title":"Egymilliárdos tartozást hozott össze be nem fizetett útdíjakból egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alig bírnak a sok koronavírus-fertőzöttel - áll Facebook-posztjában.","shortLead":"Alig bírnak a sok koronavírus-fertőzöttel - áll Facebook-posztjában.","id":"20201031_Lassan_megtelik_a_gyori_korhaz_egy_dolgozo_szerint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9195955a-b19c-41b5-9296-c2419b613303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbb269aa-72b8-43b9-80f3-6ef1fa902f30","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Lassan_megtelik_a_gyori_korhaz_egy_dolgozo_szerint","timestamp":"2020. október. 31. 21:30","title":"Lassan megtelik a győri kórház egy orvos szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Újra ezer fölé ment a napi halottak száma is.","shortLead":"Újra ezer fölé ment a napi halottak száma is.","id":"20201030_usa_koronavirus_elnokvalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24c6185f-c57b-426c-9476-b13f0e61a30e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"394b3a9d-35cc-4fc2-a2c5-10b2f18eb764","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_usa_koronavirus_elnokvalasztas","timestamp":"2020. október. 30. 21:35","title":"Rekordot döntött a fertőzöttek száma az Egyesült Államokban három nappal az elnökválasztás előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]