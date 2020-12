Az egész évet meghatározta a koronavírus, de azért a balhék sem maradtak el. Lebukó politikus, bedőlt lap, tüntető egyetemisták, liberális führerezés, masírozó szélsőjobboldaliak is emlékezetessé tudták tenni 2020-at.

A gyöngyöspatai romák kártérítése

Ki tudja, meddig hergelt volna a Fidesz a gyöngyöspatai romák szegregált oktatása után megítélt 100 milliós kártérítés miatt, ha a koronavírus-járvány nem helyezi át a fókuszt.

A témát maga a miniszterelnök dobta be január elején az év eleji sajtótájékoztatón egy, látszólag semmiből jövő kérdésre válaszolva. Azt mondta, „mélyen igazságtalan”, hogy „etnikailag meghatározó népcsoport tagjai” nagy összeghez jutnak „mindenfajta munkavégzés nélkül”. Ezt bő egy héttel később, a Kossuth rádiós interjúban még fokozni is tudta, mikor arról beszélt, a kérdés kiindulópontja a magyarok igazságérzete.

A magyarok nem rasszisták, élből nem utasítják el a cigányokat, keresik az együttműködés formáját, de egy határ van, amit a magyar ember sosem fog átlépni, ez pedig az, hogy pénzt adunk a semmiért.

A kormány tehát nem akart pénzt fizetni, inkább "természetben", oktatással kárpótolta volna a 60 fiatalt, amit döntő többségük nem fogadott el. Az ügyet a Kúriáig vitték, amely kimondta, ki kell fizetni a pénzt. Ez aztán csendben meg is történt, holott a fizetés igazságtalansága az év elejére tervezett nemzeti konzultációba is bekerült volna.

© Túry Gergely

Koronavírus a Pesti Úti Idősek Otthonában

A koronavírus-járvány első, tavaszi hullámának egyik legsúlyosabb tragédiájából, a fővárosi fenntartású Pesti Úti Idősek Otthonában történt tömeges fertőzésekből és halálesetekből politikai kampányt csinált a kormány, Karácsony Gergely főpolgármester felelősségét, alkalmatlanságát hangoztatva, miközben azt nem sikerült megállapítani, hogyan jutott be a vírus az otthonba, mi vezetett a tömeges elterjedéshez. Karácsony rendre a kórházból tesztelés nélkül visszaküldött betegekhez kötötte a problémát, a Fidesz szerint viszont a főpolgármester nem készítette fel az otthont a járványhelyzetre.

A politikai vita egészen alacsony szintre süllyedt, és miközben a tiszti főorvosi és kormányhivatali vizsgálatok számtalan hiányosságot állapítottak meg, kormányzati oldalról is látható volt a mulasztás. A Pesti úti helyzetet látványosan kezelték, a második hullámban azonban szinte semmit nem hallani az idősotthonok átfertőzöttségéről.

© Túry Gergely

14 millió a dudálás, 4 millió a zsák krumpli

Meg volt kötve az ellenzék keze a járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben, ugyanis tilos volt a gyülekezés, így a tüntetés is. Ezt próbálta kikerülni Hadházy Ákos és Szél Bernadett, mikor több autós tüntetést is szerveztek a Clark Ádám téri körforgalomba a járvány elégtelen kezelése és a Kásler Miklós miniszter által elrendelt 60 százalékos kórházi ágyfelszabadítás elleni tiltakozásul.

Hogy Orbán Viktor is meghallja, a demonstrálók eleinte dudáltak, majd az "indokolatlan dudálás" miatt kiszabott rendőrségi büntetések után hangszóróból lejátszott dudálásra váltottak. Ezen is akadt fogás, a kijárási korlátozás és a KRESZ megszegése. A rendőrség első fokon a dudálós tüntetéseken résztvevőkre összesen csaknem 14 milliós bírságot szabott ki, az egyik férfitől 1,2 milliót követeltek. Az ügy a bíróságon érhet véget.

Bár később volt, de itt említenénk meg egy másik, igen jelentős ellenzéki büntetést: Jakab Péter Jobbik-elnököt 4,4 millió forintra büntette Kövér László házelnök, miután a borsodi időközi választás után választási csalásra utalva egy zsák krumplit akart Orbán Viktor asztalára tenni.

© Fazekas István

A szurkolói tüntetés

Még bőven tilos volt a gyülekezés, amikor a májusi Deák téri gyilkosság hírére a teljes magyar ultra- és huligántársadalom összegyűlt pár nappal később arra hivatkozva, hogy elhunyt társukra emlékeznek. Ha ennyi szurkoló megjelenik egy helyen, az mindig látványos, de a tragédia utóéletét külön felerősítette, hogy egyes hírek szerint az elkövetők roma származásúak voltak. Emiatt a nagyjából 4-5 ezres tömeg nem csak megemlékezett, de vonulás közben fényes nappal rasszista jelszavakat skandált és "cigánybűnözőzött".

A rendőrség semmit nem csinált a Deák téren, és az erre az eseményre kapcsolt Mi Hazánk-féle eseményen is csak pár résztvevő adatait gyűjtötték be. A szélsőjobboldali párt sem tüntetést szervezett hivatalosan, hanem sajtótájékoztatót, hogy aztán csatlakozzon a szurkolók "pártsemleges" megmozdulásához. Az eseményt még Karácsony Gergely is kommentálta, jelezve, hogy Budapest nem tűri a rasszista uszítást.

© Reviczky Zsolt

Kaleta Gábor

Nagy felháborodást váltott ki, mikor a 19 ezer pedofil kép birtoklása miatt bíróság elé került Kaleta Gábor volt perui nagykövet egy év felfüggesztett börtönt és 540 ezer forint pénzbüntetést kapott. A tárgyaláson mindent beismert, azt mondta, mélyen megviselte az ügy a családját. Ügyvédje, Mester Csaba pedig a többi között azzal érvelt, "mélyen vallásos emberről van szó, aki rendszeresen gyakorolja a hitét".

Az ítélet után a Fidesz ismét beleszállt a bíróságokba, noha az ügyészi előterjesztés miatt kötve volt a kezük. A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté arról beszélt, a pedofil bűncselekményeknél már a gondolatot is büntetni kellene, és azt ígérte, valamennyi gyermekvédelmi jogszabályt felülvizsgálnak annak érdekében, hogy "a pedofilok ezentúl a legsúlyosabb büntetéseket kapják, ne reménykedhessenek a bíróság enyhe ítéletében sem, és a jövőben nyilvános listákat lehessen vezetni róluk."

Ez egyelőre nem valósult meg, mert mint év végén kiderült, a Fideszen belül "brutális vita" zajlik a kérdésről.

Kaleta Gábor © MTI / Igazságügyi Minisztérium / Véssey Endre

Az MSZP álmentőse

Próbált fogást találni az MSZP is a kórházi ágyak kiürítésén, de nagyobb bakot nem is lőhetett volna, mint Korózs Lajos, akinek a mentősként bemutatott Németh Athina hosszan részletezte egy videóban, milyen állapotban tettek ki kórházakból egyes betegeket. Hamar kiderült, a nő hazudott, nem mentős. A videóból rémhírterjesztés miatt házkutatás és gyanúsítás is lett, Korózs Lajos viszont hárította a felelősséget. Azt mondta, nem nyomozott Németh után, mivel a nő az arcát és a nevét is vállalva nyilatkozott. Az ügyben belső vizsgálatot indított a párt, de Korózs felelősségét nem állapították meg.

A balhénak azóta is érezhető az utóélete: a Fidesz erre hivatkozva követeli, hogy Korózs Lajos távozzon a Népjóléti bizottság éléről, és amíg ezt nem teszi meg, a járványhelyzetről nem tudják meghallgatni az operatív törzset, mert a Fidesz bojkottálja az üléseket.

Korózs Lajos © Facebook / MSZP

Göd: egymást ütő ellenzék, kiemelt gazdasági övezet

Gödön két párhuzamosan haladó, de egymáshoz kapcsolódó balhé is összejött 2020-ban. Áprilisban a kormány – az önkormányzati forrás- és hatáskörelvonás sajátos módszerét kitalálva – különleges gazdasági övezetté nyilvánította a gödi Samsung-gyárat és környékét, ami ezzel tulajdonképpen kikerült az önkormányzat fennhatósága alól, ráadásul a város elesik költségvetésének egyharmadától. Bár a döntést az Alkotmánybíróságon támadták meg, októberben kiderült: ők nem foglalkoznak a kérdéssel.

A kormány többek közt azzal a balhéval indokolta az ország első különleges gazdasági övezetének létrehozását, ami az ellenzéki vezetésű városban jött össze: az összefogás pártjai között azután alakult ki komoly konfliktus a helyi képviselők között, hogy áprilisban Balogh elbocsátotta a Gödi Szolgáltató Nonprofit Kft. vezetőjét, akit korábban a DK javaslatára pályáztatás nélkül neveztek ki.

A momentumos Balogh kétszer is nekifutott alpolgármesterei leváltásának, mire a gödi képviselő-testület Fidesz–DK–LMP–Jobbik-koalíciója kétszer felfüggesztette hivatalából, de még egy hangfelvétellel is támadták, miközben a DK önkormányzati képviselői ahelyett, hogy az országos vezetés utasítására elsimították volna a balhét, felfüggesztették a tagságukat.

Balogh Csaba © Herczeg Eszter

Szijjártó Péter jachtozása

Nyáron maga Orbán Viktor adta ki az országnak a legendás “több Balaton, kevesebb Adria” parancsot, de a külügyminiszter nem járt elől jó példával. Szijjártó Péter ugyanis Magyarország negyedik leggazdagabb embere, Szíjj László luxusjachtján nyaralt családi és baráti körben, miközben a Facebook-posztjaiból úgy tűnt, mintha az irodában dolgozna.

Szijjártó nem adott választ arra, ki és miből finanszírozta a nyaralást – amire egymagának a vagyonnyilatkozata alapján nem lett volna elég pénze –, esetleg ajándékba kapta-e Szíjjtől, ami korrupció gyanúját is felvethetné.

A miniszter nem bukott bele a történetbe, de kínos időszaka volt ez: komoly tekintettel kellett a magánélet szentségéről beszélnie az őket kérdező újságíróknak úgy, mintha nem is jachtra ment volna családjával, hanem kempingezni a Velencei tóra.

Szijjártó Péter © Máté Péter

Az Index bedarálása

Az ország legolvasottabb híroldalának szerkesztősége egy átalakítási terv miatt kezdte veszélyben érezni a függetlenségét júniusban, majd hosszú belső konfliktus után a lapot tulajdonló alapítvány kuratóriumi elnöke, Bodolai László kirúgta Dull Szabolcs főszerkesztőt, mire az újság szinte teljes szerkesztősége felmondott. A propagandasajtó Gyurcsány Ferenc ügyeskedését látta a bedőlés mögött, a másik oldal pedig a NER-ét, miután februárban feltűnt tulajdonosként a lap hirdetéseit értékesítő Indamédiában Vaszily Miklós, a TV2 elnöke.

A régi Index – és a sajtószabadságért – ezrek tüntettek, az eredeti gárda ősszel új lappal folytatta. Az Index sem szűnt meg: Bodolai László és az új vezetés két hónap alatt összeszedett egy szerkesztőséget, de a vihar nem múlt el. Az Indamédia november 23-án megvette az Index részvényeit, és még aznap távozott Szombathy Pál főszerkesztő és Sztankóczy András vezető szerkesztő, akik mindketten az igazgatóság tagjai is voltak. Bodolai László pedig a cég médiajogásza lett.

A lapot megbízott főszerkesztőként Fekete-Szalóky Zoltán vezeti, és visszakerült a Fideszhez köthető Balogh Ákos Gergely is, akit az új Indexhez vettek fel főszerkesztő-helyettesnek, majd még próbaideje lejárta előtt küldték el Szombathyék.

© Túry Gergely

Free SZFE

Villámgyorsan alapítványi fenntartásba terelte a kormány a Színház- és Filmművészeti Egyetemet, amelynek az autonómiáját a Vidnyánszky Attila vezette kuratórium jelentősen csorbította. Ez hónapokig tartó egyetemblokádhoz, tüntetéssorozathoz és sztrájkhoz vezetett, azonban a kormány és a kuratórium nem hátrált, Vidnyánszky pedig rendre azt magyarázta, milyen sokan támogatják az SZFE-sek közül titokban, az ellenkezés pedig valójában az ellenzék ármánykodása.

A blokádnak végül a kijárási és gyülekezés tilalom vetett véget, az SZFE új vezetése azonban szándékával ellentétben nem tudta érvényteleníteni az egész félévet, a bíróság pedig jogszerűnek ítélte a dolgozók tiltakozását.

Azt, hogy mi lesz jövőre, egyelőre nem tudni, annyi biztos, az egyetem új épületben fog működni februártól.

© Reviczky Zsolt

Dúró Dóra ledarál egy mesekönyvet

Szeptember 20-án mutatta be a Labrisz Leszbikus Egyesület a Meseország mindenkié című meseantológiáját, azután öt nappal Dúró Dóra országgyűlési képviselő már a Meseország nem az aberráltaké! címmel tartott sajtótájékoztatót, ahol egész egyszerűen ledarált egy példányt. A Mi Hazánk-os politikust az háborította fel, hogy a könyvben homoszexuális karakterek is szerepeltek.

A témára lecsapott a Fidesz és Orbán Viktor is, a miniszterelnök a közrádióban fejtegette, Magyarország türelmes a homoszexualitás tekintetében, de van egy vörös vonal: hagyják békén a gyerekeinket. A TASZ az ombudsmanhoz fordult Orbán gyűlöletkeltő szavai miatt, több fideszes önkormányzat pedig megtiltotta, hogy a mesekönyvből olvassanak a gyerekeknek. Kérdés, bárhol előkerült-e a könyv, a tiltást mindenesetre az egyik megyei kormányhivatal már jogsértőnek találta.

© hvg.hu

Bitcoinbányászat a hivatalban

Október közepén vonultak ki a rendőrök a VII. kerületi polgármesteri hivatalba, ahol az egyik DK-s képviselő, Borka-Szász Tamás irodájában bitcoinbányát üzemeltettek, a rendőrök több számítógépet lefoglaltak.

A rendőrség (áram)lopás gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, a DK viszont beismerte, az ügy érintettje Borka-Szász Tamás, a DK VII. kerületi önkormányzati képviselője, aki lemondott mandátumáról, és kilépett a pártból.

George Clooney magyar hangja: Soros György

Az idei év talán legszürreálisabb pár napja volt, mikor a magyar kormány és támogatói egy emberként üzentek George Clooney-nak. Az amerikai színész egy interjúban a világon uralkodó gyűlöletről beszélt, amiről Orbán Viktor és a brazil elnök, Jair Bolsonaro jutott eszébe.

A kormányoldali média gyorsan közölte, George Clooney Soros György embere, a köztévé híradójában pedig azzal támasztották ezt alá, hogy Clooney találkozott korábban Sorossal és a fiával, Alex Sorossal. Ezt a narrratívát erősítette a Kormányzati Tájékoztatási Központ is: „Elég elkeserítő, hogy vannak olyan szereplők, akár politikától mentes szereplők, akik Soros Györgynek az ilyen politikai szándékát végrehajtják” – mondta Farkas Örs szóvivő.

Clooney válaszolt is a kormánynak, és elmondta, életében egyszer találkozott Sorossal, illetve egyszer a fiával,

Orbán propagandagépezete tehát hazudik, pont.

Az ügy itt nem ért véget, miniszterek is beszálltak: Gulyás Gergely a kormányinfón arról beszélt, jobban áll Clooney-nak, ha tanult szöveget mond, Varga Judit pedig meghívta őt egy kávéra. George Clooney sem maradt csöndben, december 24-én újra üzent Orbánnak.

© AFP / HEIKKI SAUKKOMAA

Deutsch Tamás és a Gestapo

Idén kis híján eldőlt a Fidesz sorsa a Néppártban: miután Deutsch Tamás EP-képviselő a jogállamisági feltételek és Manfred Weber szavai után a Gestapo módszereit emlegette, Othmar Karas osztrák képviselő kezdeményezte kizárását a frakcióból. Deutsch többször elnézést kért – bár elsőre nem vonta vissza szavait –, végül maradhatott, de megvonták a jogait. Így a képviselőcsoport nevében nem szólalhat fel az EP plenáris ülésén, nem lehet ügyek előadója, nem tölthet be tisztséget az EP-ben.

Deutsch a döntés után azt hangoztatta, tag maradt, és hozzátette, ha őt kizárják, az összes fideszes képviselő kilépett volna.

Deutsch Tamás © MTI / Mohai Balázs

Demeter Szilárd és a liberális führer

Év végére sűrűsödtek a botrányok a Fidesz környékén: Demeter Szilárd egy az Origón november végén megjelent publicisztikájában Soros Györgyöt a liberális führerként, a magyarokat az "új zsidókként", Európát pedig Soros gázkamrájaként jellemezte. A tiltakozások hatására visszavonta írását, de nem mondott le a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről, és azt állította, nem zsidózott.

Később annyival igazította ki szavait, hogy

rájött, tévedett, Soros nem a liberális Führer, mert nem liberális.

A publicisztika után saját kollégái is tiltakoztak, a decemberi bizalmi szavazáson viszont háromnegyedük kiállt mellette. Egy réteg nem határolódott el igazán, mégpedig a Fidesz politikusai. Gulyás Gergely elmagyarázta, higgadtságra lenne szükség, és ahelyett, hogy bármit is mondott volna Demeter gázkamrázásáról, azt hozta párhuzamként, miket mondtak Orbán Viktorról Európában.

Varga Mihály a Parlamentben elégnek vélte, hogy Demeter törölte a cikket, és a saját Facebook-oldalát is, majd a baloldal kettős mércéjére hívta fel a figyelmet az antiszemitizmussal kapcsolatban, mondván, őket bezzeg nem zavarta, amikor judapestező jelöltet indítottak Borsodban.

Demeter Szilárd © Túry Gergely

Szájer József hibázik, ahogy mindannyiunk

A gránit szilárdságú alkotmány egyik letéteményesének december elején robbant ki a szexbotránya, bár ez a kifejezés talán nem is ír le mindent: kiderült, Szájer egy brüsszeli orgiáról az ereszcsatornán menekülve próbált távozni a rendőrök elől, táskájában droggal.

Szájer Demeter publicisztikájának megjelenése előtt egy nappal, egy unalmas vasárnap "lelki terhekre" hivatkozva mondott le EP-képviselői mandátumáról, ennek magyarázata két nappal később derült ki. A politikus a melegparti részleteinek napvilágra kerülése után kilépett a Fideszből is. Ezzel a párt és a kormány rövidre zárta az ügyet, a kommunikáció innentől kezdve annyi volt, Szájer meghozta az egyetlen ilyenkor helyes döntést.

Kormányoldali megszólalók azzal mentegették, hogy egy ilyen hiba tulajdonképpen belefér, ha bocsánatot kérnek érte, de erős volt az a szál is, hogy az egész a külföldi titkosszolgálatok akciója. Utóbbi teóriát véleményezte Orbán Viktor is: „fantáziám nekem is van, de a politikában a tények elsőbbséget élveznek”.

Szájer József © MTI / Európai Parlament Multimédiás Központja / Genevieve Engel

A magukat jutalmazó polgármesterek

Ez már csak a bónusz a végére, de a járványhelyzet miatt a polgármesterek dönthetnek a képviselő-testület nevében is, amivel "élt" is több vezető: Dunaföldváron, Gyálon és Balatonalmádiban is annyira elégedettek voltak a polgármesterek saját teljesítményükkel, hogy magukat jutalmazták meg.